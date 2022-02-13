Лондон, 13 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Лидером по продажам новых автомобилей в Великобритании в январе 2022 года впервые стала южнокорейская марка Kia. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

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В первом месяце 2022 года в Великобритании продано 115 тыс. автомобилей, что на 27,5% больше результатов января 2021 года. Такой внушительный рост продаж объясняется низкой базой — в начале 2021 года во всей Великобритании были закрыты выставочные залы автосалонов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Авторынок Великобритании ещё не вернулся к допандемийному уровню — результаты продаж января 2022 года на 22,9% меньше итогов января 2020 года. В SMMT ожидают постепенного восстановления рынка в течение текущего года.

Лидером по продажам новых авто в Великобритании по итогам января 2022 года впервые стала южнокорейская компания Kia, реализовавшая 10,5 тыс. авто. Следующие три строчки заняли немецкие Audi (8,6 тыс.), Volkswagen (8,5 тыс.) и BMW (8,4 тыс.). Замкнула пятёрку лидеров по количеству отгруженных авто японская корпорация Toyota (8 тыс.).