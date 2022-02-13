Белозёрский район, Курганская область, 13 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Курганской области два человека погибли из-за ДТП на территории Белозерского района. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения управлял машиной «Лада Приора» и столкнулся с автомобилем «Хендай» при попытке обгона. Водитель и женщина на заднем сиденье погибли, девушка на переднем сиденье и мальчик 2015 года рождения получили травмы.

В автомобиле «Хендай» травмы получили дочери водителя — девяти и 13 лет. Они будут лечиться амбулаторно. Водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.