Пекин, , 08:19 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в дневной тренировке перед соревнованиями в женском одиночном разряде на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС.

Камила Валиева Luu

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Уточняется, что также в утренней тренировке фигуристок приняли участие российские спортсменки Александра Трусова и Анна Щербакова.

Также указывается, что во время утренней тренировки Валиева откатала без ошибок свою короткую программу. При этом по итогам жеребьевки российская фигуристка получила 26-й номер из 30 участниц в короткой.

Отметим, короткая программа в женском одиночном разряде будет представлена фигуристками на Олимпиаде 15 февраля, произвольная — 17 февраля. При этом ранее Камилу Валиеву заподозрили в употреблении допинга.