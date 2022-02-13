Вашингтон, 13 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. США открыты для диалога с КНДР без всяких предварительных условий и не вынашивают никаких враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Такое заявление сделал 13 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи).

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«У нас нет враждебных намерений в отношении КНДР. Мы остаемся открытыми для диалога без предварительных условий, если Пхеньян выберет этот путь», — уточнил Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства не исключил, что КНДР в «обозримой перспективе» может предпринимать различного рода провокации. К таким провокационным действиям Блинкен отнёс и недавние пуски ракет, которые Пхеньян произвёл в январе текущего года.

ПО мнению госсекретаря США, Северная Корея может «предпринимать дальнейшие провокационные действия на фоне происходящего в других частях мира, в том числе в Европе — вокруг Украины».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно заявлению госсекретаря США Блинкена, Вашингтон и их союзники выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе и против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.