Новосибирск, 13 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Самый большой в мире самолёт Ан-22 «Антей» покинул Новосибирск. Фотографиями воздушного судна новосибирцы поделились в социальных сетях.

Скриншот со страницы паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

«Тяжёлый турбовинтовой самолёт Ан-22 «Антей» вылетел из «Толмачёво» в Красноярск», — говорится в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что Ан-22 — советский тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт, который считается первым в мире широкофюзеляжным и самым большим в мире турбовинтовым самолётом.