Сент-Луис, США, , 08:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили Давид Перрон (9-я минута), Дакота Джошуа (12-я), российский форвард Владимир Тарасенко (40-я), шведский нападающий Оскар Сундквист (48-я) и Джордан Кайру (56).

Автором единственной забитой шайбы «Чикаго» стал Дилан Строум (23).

Российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич записал на свой счет во встрече одну результативную передачу, его одноклубники — российские форварды Клим Костин и Иван Барбашёв — не отличились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 16 февраля на выезде сыграет с клубом «Оттава Сенаторз», а «Чикаго» днем раньше также в гостях встретится с командой «Виннипег Джетс».