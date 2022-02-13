Мадрид, 13 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Победу в номинации «Лучший фильм» кинопремии Испанской академии кинематографических искусств и наук «Гойя» одержал фильм режиссёра Фернандо Леона де Араноа «Самый лучший босс». Об этом сообщает журнал Variety.

(сс) geralt Кинофестиваль

Работа режиссёра Фернандо Леона де Араноа также получила награды кинопремии за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий, лучший саундтрек и монтаж. Исполнитель главной роли Хавьер Бардем получил награду премии в категории «Лучшая мужская роль». Ранее комедия «Самый лучший босс» вошла в список главных претендентов на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Лучшей актрисой 2021 года Испанская академия кинематографических искусств и наук признала Бланку Портильо. Лучшим европейским фильмом стала картина «Ещё по одной» режиссёра Томаса Винтерберга. Лучшим документальным фильмам признана картина «Кто остановит нас» (Quien lo impide) Хонаса Труэба, лучшей анимационной работой — мюзикл «Валентина» Чело Лоурейро.

Национальная кинопремия Испании «Гойя» основана в 1987 году. Церемония вручения премии проводится ежегодно в конце января или начале февраля.