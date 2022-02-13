Новосибирский губернатор сообщил о выздоровлении после COVID-19
Новосибирск, 13 февраля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о своём возвращении к работе после заражения коронавирусом. К очному формату работы он вернётся уже завтра, 14 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Андрей Травников
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«Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу как обычно», — написал Травников в своём Facebook.
Напомним, что 9 февраля глава региона сообщил, что пришёл положительный результат теста на COVID-19, поэтому несколько дней он будет работать удаленно.
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