Новосибирск, 13 февраля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о своём возвращении к работе после заражения коронавирусом. К очному формату работы он вернётся уже завтра, 14 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nso.ru Андрей Травников

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«Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу как обычно», — написал Травников в своём Facebook.

Напомним, что 9 февраля глава региона сообщил, что пришёл положительный результат теста на COVID-19, поэтому несколько дней он будет работать удаленно.

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