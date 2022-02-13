Вашингтон, 13 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и их союзники выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе и против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи).

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По итогам трехсторонней встречи с главами МИД Республики Корея и Японии Блинкен выступил против любых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создающих напряжённость и нацеленных на изменение «статус-кво» в регионе.

Коснувшись содержания совместного заявления трёх стран, госсекретарь США отметил важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Блинкен призвал Россию к дипломатическому пути урегулирования ситуации вокруг Украины.