Кемерово, 13 февраля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв побывал в Новосибирске. Вместе с семьёй он посмотрел премьеру балета «Тщетная предосторожность» в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ).

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

Кроме того, он поблагодарил коллектив НОВАТа за исполнение «Реквиема» в память о погибших во время аварии на кузюасской шахте «Листвяжная».

"Для нас было очень значима и ценна такая поддержка. Видео посмотрели более 5 миллионов человек», — приводит редакция «НГС Новости» слова Цивилёва.

Напомним, что 8 декабря 2021 года в память о погибших в кузбасской шахте «Листвяжная» на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди.

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