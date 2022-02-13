Кемерово, , 07:29 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 февраля, медицинскую помощь получают 25 154 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 23 308 пациентов. Такие данные приводит оперштаб региона.

Коронавирус Permkrai.ru

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За прошедшие сутки было выявлено 2387 случаев заражения коронавирусом. За это же время семь пациентов скончались, 534 — выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 117 864 случая заражения коронавирусом, 90 697 человек выздоровели, 2013 пациентов скончались.