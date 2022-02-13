Москва, 13 февраля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Расчёты российских специалистов показывают, что 4 марта 2022 года вблизи Земли пролетит астероид 138 971 (2001 CB21). Об этом говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

NASA Астероид

Роскосмос опубликовал анимацию пролёта астероида, созданную специалистами Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН с помощью телескопа в селе Мульте Республики Алтай. Диаметр космического тела составляет около 1,3 км.

138 971 (2001 CB21) классифицируется как потенциально опасный астероид — то есть его орбита допускает возможность приближения к Земле на опасное расстояние. Однако 4 марта 2022 года этот астероид пролетит на расстоянии более 4,8 млн км от Земли (это в 10 раз больше расстояния между Луной и Землёй).

«Можно не волноваться», — подчеркнули в Роскосмосе.

Астероид 138 971 (2001 CB21) был впервые обнаружен астрономами в феврале 2001 года. Этот астероид из группы Аполлона совершает оборот вокруг Солнца за 384 земных дня. В следующий раз астероид 138 971 (2001 CB21) пройдёт вблизи Земли в сентябре 2026 года.