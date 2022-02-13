Киев, , 07:14 — REGNUM Украинская певица Alina Pash, выигравшая национальный отбор на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022», оказалась внесена в базу скандального ресурса «Миротворец».

Евровидение

В базе «Миротворца», в разделе, посвящённом певице, указано, что Алина Ивановна Паш (Pash Alina Ivanovna) внесена в базу ресурса за посещение полуострова Крым после 2014 года. Руководство ресурса считает этот факт «сознательным нарушением государственной границы Украины».

О поездке певицы в Крым стало известно в 2019 году, в связи с этим разгорелся скандал, а близким и друзьям Алины Паш стали поступать многочисленные угрозы. Певица пояснила, что посещала Крым в 2015 году, когда ездила на свадьбу друзей, как частное лицо. Ни о каком выступлении на территории, со слов певицы, России речи не шло. Кроме того, Алина Паш указала, что в 2017 году посещала Москву как частное лицо в связи с личными обстоятельствами.

Тем не менее, во время национального отбора на «Евровидение» у места его проведения собралось несколько десятков человек, которые выступили против её кандидатуры от Украины на международном конкурсе. Противники Алины Паш громко скандировали «Позор!» на украинском языке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Alina Pash стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2022» на Украине и выступит с песней «Тени забытых предков», которую споёт на украинском и английском языках.

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