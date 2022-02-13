Сургутский район, Югра, , 06:54 — REGNUM В Югре жители Сургутского района перевели в 2021 году мошенникам порядка 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-слдужбва территориального отдела МВД.

Телефонный мошенник



Уголовные дела о дистанционном мошенничестве составили четверть от общего количества возбуждённых. Чаще всего злоумышленники звонили с якобы московских номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности. При этом они вселяли в граждан тревогу за сохранность своих денежных средств и убеждали перевести деньги на «безопасный» счёт либо взять кредиты и также перевести на некие счета.

Деньги у граждан мошенники выманивают и под другими предлогами. Они предлагают им заработать на инвестициях, получить «компенсацию» и т.д. Как правило, доверчивые люди теряют свои и кредитные средства.