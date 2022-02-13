Петропавловск-Камчатский, , 06:50 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено у побережья Камчатки в акватории Берингова моря из-за волн высотой от восьми до десяти метров. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Среди волн. Иван Айвазовский. 1898 г

Опасное волнение моря высотой от восьми до десяти метров прогнозируется ночью 14 февраля в акватории Тихого океана. Днём 14 февраля волнение распространится в Берингово море в Алеутском муниципальном округе. К ночи на 15 февраля волнение достигнет Карагинского муниципального района и Олюторского муниципального района Берингова моря.

Волнение моря, спровоцированное сильным ветром, сохранится до конца суток 15 февраля. Уточняется, что оно не представляет угрозы для прибрежных населённых пунктов. Руководителям судоходных компаний рекомендуется предпринять повышенные меры безопасности, если их суда будут находиться в указанных региональным отделением МЧС районах.

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