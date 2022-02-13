Лагос, Нигерия, 13 февраля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли при обрушении трёхэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе. Об этом 12 февраля сообщило агентство «Синьхуа».

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Строящееся здание обрушилось в районе Яба, рядом с университетом Лагоса. В момент обрушения в здании находились пятеро рабочих, из них живыми из-под завалов удалось вытащить троих, двое погибли. Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

За последние четыре месяца это уже второе ЧП со строящимся зданием в Нигерии. В ноябре обрушилось 21-этажное здание, под обломками погибли 38 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о частичном обрушении здания бара в Лондоне, в результате которого пострадали 13 человек, из них четверо были госпитализированы.