Токио, , 06:17 — REGNUM Тело одного из пилотов потерпевшего крушение в прошлом месяце истребителя F-15 было найдено спасателями сил самообороны Японии. Об этом 13 февраля сообщает телеканал NHK.

Истребитель F-15 U.S. Air Force

Авиакатастрофа произошла 31 января, истребитель исчез с экранов радаров в момент, когда находился над акваторией Японского моря. F-15 выполнял тренировочный полёт и пропал через небольшое время после вылета с базы Комацу в префектуре Исикава.

Поиски тела второго пилота продолжаются.

На вооружении сил самообороны Японии находятся около 200 истребителей F-15. Авиаборта чаще всего используют для сопровождения военных самолётов, принадлежащих другим странам во время их пролёта возле японской границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Японии не планируют приостанавливать полёты истребителей F-15 сил самообороны страны из-за крушения одного из них в Японском море 31 января.

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