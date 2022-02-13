Киев, , 05:51 — REGNUM Воздушное пространство Украины может оказаться полностью закрытым для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний. Об этом 12 февраля сообщает «Страна.ua».

Гражданская авиация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что начиная с 14 февраля британские страховые компании фактически вводят воздушную блокаду Украины. Может оказаться, что со второй половины дня ни один самолёт не вылетит и не взлетит с украинской территории.

По данным издания, крупнейшие страховые компании распространили официальное сообщение всем крупным собственникам воздушных судов о том, что через 48 часов страховое покрытие на воздушном пространстве Украины перестанет действовать для всех авиабортов.

О получении информации от страховщиков изданию сообщили и владельцы частных авиакомпаний. В уведомлении сказано, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борта будут отозваны, поэтому все воздушные суда должны в течение указанного срока покинуть территорию Украины.

Отмечается, что сообщения западных СМИ о точной дате «военного вторжения» России на Украину ускорило принятие решения страховщиками. Уточняется, что если информация соответствует действительности, то с территории Украины могут быть вывезены большинство самолётов, так как они находятся в лизинге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине опровергли введение запрета на въезд граждан России.

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