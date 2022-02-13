Париж, , 05:34 — REGNUM Более 50 участников акции «Колонна свободы», направленной против карантинных мер, связанных с распространением коронавируса, задержано сотрудниками полиции во Франции. Об этом 12 февраля сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в своём Twitter.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил глава МВД Франции, в Париже было задержано 54 участника акции протеста, всего было выписано 337 штрафов. При этом всего в стране участниками протестных манифестаций стали около 32 тыс. человек. Только на улицах Парижа собралось 7,5 тыс. демонстрантов.

Префектура Парижа наложила запрет на акции, аналогичные протестам дальнобойщиков в Канаде. Нарушителям грозит крупный штраф и тюремный срок, в случае, если они парализуют движение по дорогам в столице Франции и на подступах к ней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, при каких условиях власти Франции отменят вакцинные пропуска.

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