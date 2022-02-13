Москва, , 13:08 — REGNUM Великобритания создаёт антироссийские альянсы для действий против России и с западного, и с южных направлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Лондон

«Что касается более долгосрочных стратегических задач Великобритании, то недавно было объявлено о создании некоего предполагаемого «тройственного союза», антироссийского и антибелорусского, в составе Великобритании, Польши и Украины. Кроме того, с южного фланга наши британские «коллеги» попытаются привлечь туда и Турцию, и государства Закавказья с тем, чтобы создать России побольше проблем ещё и на южных рубежах, на Кавказе. Из истории XIX века мы знаем, что в такого рода деятельности они большие мастера. Так что удивляться этому не следует, и необходимо быть к этому готовы», — сказал эксперт.

Напомним, что о создании союза Великобритании, Польши и Украины было объявлено 21 января 2022 года.