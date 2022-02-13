Якутск, 13 февраля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Семья из шести человек, в том числе четыре ребёнка, погибла при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар Сунтарского района. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

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Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в ночь на 13 февраля. Возгорание произошло в двухэтажном частном доме на улице Партизанской в селе Сунтар. На момент прибытия пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение, общая площадь пожара составила 70 кв. метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 24 человека и 4 единицы техники. В результате пожара погибли шесть человек, все члены одной семьи, в том числе четыре ребёнка. По предварительным данным, причиной пожара может быть короткой замыкание проводки, либо несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью. Начата проверка по факту трагедии, на место происшествия выехал прокурор Сунтарского района.

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