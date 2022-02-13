Лондон, 13 февраля 2022, 03:20 — REGNUM Как минимум 13 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в столице Великобритании городе Лондоне. Об этом 13 февраля сообщает городская служба скорой помощи.

Обрушение здания
Обрушение здания
geralt

Уточняется, что медицинская помощь была оказана 13 пострадавшим. Из них трое получили тяжёлые ранения и были экстренно госпитализированы. Ещё десять человек получили ранения разной степени тяжести, из них был госпитализирован один человек. Таким образом, после ЧП в больницы Лондона на стационарное лечение были доставлены четверо пострадавших.

По данным телеканала Sky News, инцидент произошел в баре Two More Years в районе Хакни-Уик около16:44 по местному времени (19:44 мск). Речь идет об обрушении антресольного этажа заведения. Уточняется, что около 50 человек смогли самостоятельно покинуть здание. Причины обрушения устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум одном погибшем в результате обрушения перекрытий в жилом доме в пригороде индийской столицы Дели.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате обрушения перекрытий в жилом доме в Индии погиб один человек