Лондон, , 03:20 — REGNUM Как минимум 13 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в столице Великобритании городе Лондоне. Об этом 13 февраля сообщает городская служба скорой помощи.

Обрушение здания geralt

Уточняется, что медицинская помощь была оказана 13 пострадавшим. Из них трое получили тяжёлые ранения и были экстренно госпитализированы. Ещё десять человек получили ранения разной степени тяжести, из них был госпитализирован один человек. Таким образом, после ЧП в больницы Лондона на стационарное лечение были доставлены четверо пострадавших.

По данным телеканала Sky News, инцидент произошел в баре Two More Years в районе Хакни-Уик около16:44 по местному времени (19:44 мск). Речь идет об обрушении антресольного этажа заведения. Уточняется, что около 50 человек смогли самостоятельно покинуть здание. Причины обрушения устанавливаются.

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