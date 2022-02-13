Оттава, , 03:06 — REGNUM Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и ограничений, связанных с пандемией коронавируса, продолжается 15-ый день в Канаде. Видеозаписи происходящего в столице страны, Оттаве, выкладывают участники акции в социальных сетях.

«Конвой свободы» Канада Цитата из видео «Protest over vaccine mandates brings Canadian government to a standstill l WNT» на YouTube

В городе обстановка спокойная, в центре Оттавы множество людей, при этом нет агрессивно настроенных граждан. Многие люди пришли со своими семьями и с детьми. По оценкам полиции, число протестующих сопоставимо с количеством собравшихся в прошлые выходные, когда в центре города собиралось до 20 тыс. человек.

Происходящее в центре Оттавы напоминает празднование Дня Канады. Всюду звучит музыка, уличные продавцы торгуют едой. Полиция настроена дружелюбно к протестующим, задержаний не проводится.

Глава провинции Онтарио, частью которой является Оттава, Даг Форд пригрозил серьёзными последствиями митингующим в случае продолжения акции протеста. В частности, демонстрантов могут оштрафовать на сумму до $100 тыс., либо присудить год тюрьмы. Дальнобойщики могут лишиться лицензии на работу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал протестующих возвращаться домой и определил протесты как «нелегальную деятельность, которая должна быть прекращена».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в канадской провинции Онтарио введён режим чрезвычайной ситуации в связи с протестами дальнобойщиков.

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