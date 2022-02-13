Москва, , 09:24 — REGNUM Великобритания умеет тонко манипулировать закавказскими элитами, применяя в отношении них даже шантаж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Британский флаг Jonund

«Британцы — мастера работы с местными элитами. Мы знаем это и на примере Азербайджана, и на примере Армении. Они достаточно тонко манипулируют финансовыми интересами, и экономическим интересами правящих групп не только стран Закавказья, но и постсоветских государств в целом. И, если бы это было бы не так, то не было бы такого шума по поводу пока лишь только слухов о возможных конфискациях различного рода недвижимости, приобретённого в разное время в Лондоне. Так некоторое время назад в Великобритании был скандал вокруг Международного банка Азербайджана. То есть, средства манипуляции и работы — достаточно тонкие, и они опробованы и отработаны многолетней колониальной практикой в регионе», — сказал эксперт.

Напомним, что в 2018 году жена бывшего президента Национального банка Азербайджана стала в Великобритании первым человеком, в отношении которого было применено британское антикоррупционное «Постановление о необъяснимом благосостоянии».