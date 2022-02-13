Штат Калифорния, США, , 01:46 — REGNUM Три человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в Западном Голливуде в американском штате Калифорния, рядом с местом, где проходила вечеринка музыканта Джастина Бибера. Об этом 12 февраля сообщил телеканал CNN.

Стрельба U.S. Department of Defense

По данным сотрудников полиции, в группе людей возник конфликт, который перерос сначала в драку, а потом и в стрельбу, в результате которой получили ранения три человека. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние медики оценивают как стабильное.

В полиции города уточнили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды. Отмечается, что стрельба произошла возле ресторана, в котором проходила вечеринка по случаю концерта канадского поп-музыканта Джастина Бибера. Однако к моменту начала инцидента музыкант уже покинул ресторан. Представители Бибера отказались от комментариев по данной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших в результате стрельбы в американском городе Финикс (штат Аризона).

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