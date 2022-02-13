Милан, Италия, , 01:18 — REGNUM 13 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче 25-го тура Серии А 2021/22 примет «Сампдорию». В случае победы «россонери» поднимутся на первую позицию в турнирной таблице чемпионата.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

На данный момент «Милан» с шестнадцатью победами и 52-мя очками занимает третье место. Первую строчку в 54-мя очками занимает миланский «Интер».

Последний матч «Милана» с «Сампдорией», проходивший 23 августа 2021 года в рамках первого тура чемпионата Италии, завершился минимальной победой «россонери» со счетом 1:0. Единственный мяч на девятой минуте встречи забил испанский атакующий полузащитник Браим Диас после передачи Давиде Калабрии.