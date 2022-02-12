Бернли, Великобритания, 13 февраля, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Сегодня, 13 февраля, в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги примет «Ливерпуль». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

На данный момент «Ливерпуль», одержав пятнадцать побед и набрав 51 очко, занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. От первого места, которое занимает «Манчестер Сити», команду Юргена Клоппа отделяет двенадцать очков. При этом у «мерсисайдцев» есть два матча в запасе. «Бернли» с четырнадцатью очками занимает последнюю строчку в зоне вылета.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Даррен Канн.

В последний раз «Ливерпуль» и «Бернли» играли между собой 21 августа 2021 года. Тот матч завершился уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Диогу Жота и Садио Мане.