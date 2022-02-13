Москва, 13 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Великобритания имеет серьёзные экономические интересы в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

George Hodan Британский флаг

«Интересы Великобритании уже реализовались на сегодняшний момент в ряде проектов, наиболее известным из которых является проект транспортировки каспийских углеводородных ресурсов, в котором задействован транснациональный консорциум «Бритиш Петролеум». Помимо этого, британские компании активно осваивают различные месторождения, в том числе, редких металлов, золота и, кстати говоря, на территориях, отвоёванных у Нагорного Карабаха в ходе последней войны. Это и Зангеланский район, это и Кельбаджарский район», — сказал эксперт.

Напомним, что техническим оператором проекта Южно-Кавказского (Баку-Тбилиси-Эрзерум) газопровода протяжённостью 970 км является британский концерн BP («Бритиш Петролеум»), и ему же принадлежит самый крупный пакет акций газопровода.