Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Собственную версию инцидента с атомной подводной лодкой у островов Курильской гряды, согласно которой субмарина не нарушила морских границ РФ, изложило министерство обороны США. Соответствующее заявление сделал 12 февраля журналистам официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.

Подлодка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утверждения российской стороны о наших операциях в их территориальных водах не являются правдивыми», — отметил Рейнс.

Представитель Пентагона отказался комментировать конкретное местонахождение американских подлодок, но пояснил, что американские военные осуществляют полёты, морские операции и другие действия в международных водах.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об обнаружении атомной подводной лодки США типа Virginia в территориальных водах России, в районе курильского острова Уруп. Отмечается, что экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением подлодкой территориальных вод России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пентагоне не могли подтвердить никакие детали инцидента с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды.

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