Мадрид, 13 февраля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. 12 февраля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 24-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал волевую победу над «Хетафе» со счетом 4:3.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Забитые мячи: Анхель Корреа (20') — 1:0, Матеус Кунья (27') — 2:0, Борха Майораль (30' Якуб Янкто) — 2:1, Энес Унал (37' пенальти) — 2:2, Энес Унал (42' пенальти) — 2:3, Анхель Корреа (45+4' Тома Лемар) — 3:3, Марио Эрмосо Кансеко (89' Жоау Феликс).

Единственную красную карточку на 58-й минуте встречи получил защитник «матрасников» Фелипе Монтейро. На матче работала бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа.

Статистика матча («Атлетико"/ «Хетафе»)

Удары 11/10

Удары в створ 7/4

Владение 50%/50%

Угловые 5/4

Нарушения 18/17

«Атлетико», одержав одиннадцатую победу, набрало 39 очков и временно обошло «Барселону» и «Вильярреал». После 23-х туров «матрасники» занимают четвертую позицию. «Хетафе» с 25-ю очками остался на пятнадцатом месте.