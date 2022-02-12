Абу-Даби, 13 февраля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. 37-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Тиаго Силва признан лучшим игроком клубного чемпионата мира. После финального матча Силва получил «Золотой мяч», вручаемый лучшем игроку турнира.

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В финале клубного чемпионата мира «Челси» одержал победу над бразильским «Палмейрасом» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились Ромелу Лукаку и Кай Хаверц. Единственный мяч «Палмейраса» забил Рафаэл Вейга.

В текущем сезоне Тиаго Силва сыграл в двадцати турах Английской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Тоттенхэма» и «Вест Хэма». В рамках Лиги Чемпионов УЕФА бразилец отдал одну результативную передачу в пяти матчах группового этапа.

Силва выступает за «Челси» с 28 августа 2020 года после перехода из «Пари Сен-Жермена» на правах свободного агента. Текущее соглашение бразильца с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.