Киев, , 00:47 — REGNUM Певица Alina Pash стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2022» на Украине. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося 12 февраля в стране.

«Евровидение» hentilpej

Певица победила по общему числу баллов от жюри, поставившего ей наивысшие оценки и от зрительского голосования, где она вышла на второе место по числу отданных ей голосов. Alina Pash будет представлять на конкурсе песню «Тени забытых предков», её она исполнит на украинском и английском языках.

Перед национальным отбором несколько десятков человек устроили акцию протеста, так как, по их мнению, Alina Pash недостойна представлять Украину на международном музыкальном конкурсе из-за того, что в 2015 году выступала в Крыму. Сама певица признавалась в этом в одном из своих ранних интервью. Протестующие пришли к месту проведения конкурса и громко скандировали «Позор!» на украинском языке.

Напомним, конкурс «Евровидение-2022» состоится в Турине, страной-хозяйкой конкурса стала Италия после победы в прошлом году группы Maneskin. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что организаторы общенационального отбора исполнителя песни от Эстонии на конкурс «Евровидения» Eesti Laul подготовили к финалу конкурса шутки и скетчи про ковид-диссидентов.

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