Барселона, Испания, , 00:39 — REGNUM Как сообщат испанское издание Sport, руководство каталонской «Барселоны» готово заплатить 60 миллионов евро за трансфер 28-летнего французского атакующего полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Набиль Фекир (сс) Thomas FABRE

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Фекир принял участие в 21-м туре, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также полузащитник получил семь желтых карточек.

Набиль Фекир выступает за «Бетис» с 23 июля 2019 года после перехода из «Лиона» за 19,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Соглашение Фекира с клубом из Севильи рассчитано до 30 июня 2026 года.