Пекин, 12 февраля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В Китае в автобусе произошел взрыв. Об этом сообщила газета «Хуанцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

ЧП произошло в субботу, 12 февраля, на пересечении проспекта Хуанхэ дацзе и улицы Ниншаньлу в районе Хуангу в городе Шэньян. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 42 получили ранения.

Отмечается, что пассажиры автобуса, получившие различные травмы, госпитализированы в местные больницы.

В настоящее время выясняются причины инцидента.