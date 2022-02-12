Пекин, , 23:33 — REGNUM 12 февраля олимпийская сборная России в матче третьего тура группы B потерпела поражение от сборной Чехии со счетом 5:6. Это поражение стало для российских спортсменов первым на текущих зимних Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России по хоккею с шайбой Chase N

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Заброшенные шайбы: Владимир Ткачев 04:51 — 1:0, Томаш Кундратек 12:37 — 1:1, Никита Нестеров 32:19 — 2:1, Давид Крейчи 38:41 — 2:2, Михаэль Шпачек 39:16 — 2:3, Лукаш Клок 43:14 — 2:4, Кирилл Семенов 43:50 — 3:4, Арсений Грицюк 46:43 — 4:4, Андрей Чибисов 48:22 — 5:4, Томаш Гика 48:57 — 5:5, Либор Шулак 64:29 — 5:6.

Потерпев поражение в овертайтах, сборная России набрала 7 очков и укрепилась заняла чистое первое место в турнирной таблице группы B. Сборная Чехии с четырьмя очками опустилась на третье место и сыграет в квалификации плей-офф за выход в четвертьфинал турнира.