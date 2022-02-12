Киев, , 23:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос о деэскалации. Об этом 12 февраля сообщил сам украинский лидер на странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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«У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации, — написал Зеленский. — Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что мы вместе!».

Как передавало ИА REGNUM, 11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции заявил, что западные страны не хотят конфронтации с Россией, но будут продолжать поддерживать Киев из-за ситуации на российско-украинской границе.