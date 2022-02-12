Пекин, , 23:21 — REGNUM 20-летний защитник олимпийской сборной России по хоккею Александр Никишин после завершения матча третьего тура группового этапа обвинил хоккеистов сборной Чехии в симуляции.

Игрок СКА Евгений Тимкин, игрок Спартака Александр Никишин Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Я даже по лицу не попал, он там упал, симулянт. Что говорить. Никаких эмоций, я его даже не трогал. Мы должны были выиграть. Они всегда такие. Агрессивные, цепляются, кусаются. Пару удалений на этом заработали. Воронков даже не бил его, а развернулся к шайбе. А тот упал. Вот такие они симулянты. Будем исправляться в следующей игре», — цитирует Никишина издание Sport24.

Основное время матча олимпийских сборных России и Чехии завершилось со счетом 5:5. Решающую шайбу в овертайме забросил защитник сборной Чехии Либор Шулак.

Стоит отметить, что это поражение для сборной России стало первым на текущих зимних Олимпийских играх. В предыдущих двух матчах российские хоккеисты обыграли сборные Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).