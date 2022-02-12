Москва, , 23:16 — REGNUM Пять российских призеров зимних Олимпийских игр 2022 года 12 февраля вернулись из Пекина в Москве. Об этом сообщило издание ТАСС.

Олимпийские игры Petr Kratochvil

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Среди вернувшихся спортсменов — бронзовые призеры Татьяна Иванова (санный спорт), Вик Уайлд (сноуборд), Анастасия Смирнова (фристайл) и серебряные призеры Ирина Аввакумова и Ирма Махиня (прыжки с трамплина).

После одиннадцатого дня олимпийская сборная России, имея в своем активе три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей, располагается на восьмом месте в медальном зачете. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

На данный момент разыграно 58 из 109 возможных комплектов медалей.