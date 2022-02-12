Норидж, Великобритания, , 23:07 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в матче 25-го тура регулярного чемпионата одержал крупную победу над «Норвич Сити» со счетом 4:0. Встреча проходила в Норидже на стадионе «Карроу Роуд».

Рахим Стерлинг joshjdss

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Рахим Стерлинг (31' Кайл Уокер, 70' Рубен Диаш, 90') и Филип Фоден (48').

Статистика матча («Норвич Сити"/ «Манчестер Сити»)

Удары 8/22

Удары в створ 3/9

Владение 28%/72%

Угловые 4/12

Нарушения 7/8

Составы команд:

«Норвич Сити»: Ган, Эронз (Байрэм, 63'), Гибсон, Хэнли, Уильямс, Гилмор, Лис-Мелу (Норманн, 63'), Маклин, Рашица, Пукки, Сарджент (Доуэлл, 87').

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Диаш, Аке, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Стерлинг, Фоден (Делап, 82'), Силва (МакТи, 75'), Марез (Кайке, 84').

«Манчестер Сити», одержав двадцатую победу, набрал 63 очка и увеличил отрыв от второго места до двенадцати очков. «Норвич Сити» с семнадцатью очками остался на восемнадцатой строчке в зоне вылета.