Сеул, , 23:02 — REGNUM Как сообщает KBS World, зимние Олимпийские игры 2022 года, проходящие в Пекине, по количеству зрителей в Южной Корее обошли президентские дебаты, состоявшиеся 11 февраля.

Олимпийские игры Petr Kratochvil

Олимпийские соревнования по шорт-треку получили совокупный рейтинг зрителей в диапазоне 35%. При этом рейтинги вторых теледебатов четырех кандидатов в президенты Южной Кореи составили чуть более 22%, передает ИА Красная Весна.

Стоит напомнить, что в Южной Корее президентские выборы запланированы на 9 марта 2022 года. Мун Чжэ Ин, нынешний президент Южной Кореи, не может избраться на эту должность второй раз. Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что уйдет из политики после выхода на пенсию.