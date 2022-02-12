Пекин, , 22:55 — REGNUM 12 февраля китайский спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR 01A завершил процедуру ввода в эксплуатацию и начал свою работу. Об этом сообщил Исследовательский институт аэрокосмической информации при Академии наук Китая.

Спутник Defense.gov

Также, как передает ИА Красная Весна, уже были получены первые изображения, созданные аппаратурой спутника. Спутник способен делать снимки по технологии SAR в высоком разрешении 50×50 см в пикселе.

Утверждается, что целью работы спутника L-SAR 01A является мониторинг геологической среды, оползней и землетрясений.

Запуск второго спутника L-SAR 01B, входящего в спутниковую группу L-SAR 01, должен состояться в конце текущего месяца.