Кейптаун, , 22:48 — REGNUM 59-летний американский киноактер Том Круз 12 февраля прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для съемок эпизода фильма «Миссия невыполнима 8». Об этом сообщило издание SA People.

Том Круз Цитата из к/ф «Миссия невыполнима». реж Брайан Де Пальма. 1996. США

Как передает ИА Красная Весна, информация о том, что Том Круз будет снимать эпизод фильма в ЮАР, впервые появилась в прошлом месяце. Также сообщалось, что съемки эпизода киноленты будут происходить в Дурбане и Кейптауне.

Премьера шестой части кинофраншизы состоялась 12 июля 2018 года. За время проката лента собрала почти 800 миллионов долларов при бюджете в 178 миллионов долларов. Показы седьмого и восьмого фильмов запланированы на 2023 и 2024 годы соответственно.