Амстердам, , 22:41 — REGNUM Как сообщает агентство ANP, первый отборочный тур Европейского космического агентства (ЕКА) прошли 3% кандидатов из Нидерландов, среди которых двадцать мужчин и семнадцать женщин.

МКС

На данный момент, как передает ИА Красная Весна, в поле зрения Европейского космического агентства остался 1361 кандидат, в том числе 831 мужчина и 530 женщин. Самое большое представительно среди них у Франции, Германии, Великобритании и Италии.

Имена новых астронавтов планируют огласить в октябре. По итогам отборочных туров астронавты отправятся на Международную космическую станцию и на новую окололунную космическую станцию.