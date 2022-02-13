Москва, , 08:59 — REGNUM Турция, используя свои информационные возможности, постоянно распускает слухи о об организации переговоров между Россией и Украиной на турецкой территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Турецкая сторона постоянно способствует появлению разговоров не только о возможной встрече президентов России и Украины на берегах Босфора, но также и о переносе заседания трёхсторонней контактной по Донбассу, так называемой Минской трёхстронней контактной группы, в Стамбул или в некоторый другой турецкий город. На днях эти слухи возобновились с новой силой. Известно, что в Турции достаточно серьёзные информационно-организационные структуры. На этот пиар работает целое ведомство, так называемый Офис коммуникаций президента Эрдогана во главе с Фахреттином Алтуном. Поэтому не приходится удивляться той настойчивости, с которой распространяются подобного рода слухи, в том числе, и о визите Владимира Путина в Турцию», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Россия неоднократно высказывала турецкой стороне своё видения урегулирования конфликта на Украине и советовала Анкаре сподвигнуть своих киевских партнёров к неукоснительному выполнению Минских соглашений 2015 года. По мнению эксперта, турецкое посредничество в том виде, в каком его видят в Анкаре, на данный момент малоперспективно.

Напомним, что во время своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Турции выполнить сыграть роль посредника между Россией и Украиной.