Ла-Пас, 12 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Как сообщает газета The Rio Times, зарядные станции для электромобилей в Боливии весь 2022 год будут предоставлять бесплатно обслуживание в качестве стимула для использования населением этого вида транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Таким образом, мы не только поощряем использование электромобилей, но и повышаем энергоэффективность в гармонии и матерью Землей», — цитирует президента Боливии Луиса Арсе ИА Красная Весна.

В ближайшее время в Боливии планируется открытие одиннадцати зарядных станций, расположенных вдоль магистральной оси, включающей в себя три из четырех крупнейших городов: Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.