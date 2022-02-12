Абу-Даби, , 22:10 — REGNUM Лондонский «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира одержал минимальную победу над бразильским «Палмейрасом» со счетом 2:1. Для победы подопечным Томаса Тухеля потребовалось два экстра-тайма.

Первый мяч в дебюте второй половины забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачи Каллума Хадсона-Одои — 160. Через девять минут 26-летний полузащитник «Палмейраса» Рафаэл Вейга вернул номинальных гостей вперед, реализовав пенальти — 1:1. На 117-й минуте Кай Хаверц вновь вывел «пенсионеров» вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1.

Статистика матча («Челси"/ «Палмейрас»)

Удары 20/11

Удары в створ 3/3

Владение 70%/30%

Угловые 7/3

Нарушения 22/15

Составы команд:

«Челси»: Менди, Силва, Кристенсен (Сарр, 91'), Рюдигер, Канте, Аспиликуэта, Ковачич (Зиеш, 91'), Маунт (Пулишич, 32'), Хадсон-Одои (Сауль, 76'), Хаверц, Лукаку (Вернер, 76').

«Палмейрас»: Вевертон, Роша (Дейверсон, 118'), Тейшейра, Томас, Пикерес, Данило, Скарпа, Гомес, Дуду (Наварро, 103'), Рафаэл (Жиалсон, 60'), Рони (Уэсли, 76'), Вейга (Атуэста, 76').