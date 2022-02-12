Неаполь, Италия, , 21:59 — REGNUM 12 февраля «Напоил» в матче 25-го тура итальянской Серии А 2021/22 упустил победу над миланским «Интером». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

«Наполи» (сс) RonnyK

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Алессандро Костанца и Даниэль Биндони.

Единственный мяч в составе «Наполи» на седьмой минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. В дебюте второй половины Эдин Джеко сравнял счет — 1:1

Составы команд:

«Наполи»: Оспина, Руй, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньский (Жезус, 84'), Руис (Замбо-Ангисса, 74'), Политано (Эльмас, 26'), Лоботка, Инсинье (Уна, 84'), Осимхен (Мертенс, 84').

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Димарко (Д'Амброзио), Думфриз, Барелла, Брозович, Чалахноглу (Видаль, 84'), Перишич, Джеко, Мартинес (Санчес, 83').

«Интер», набрав 54 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» с 53-мя очками остался на второй строчке.