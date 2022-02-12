Москва, , 21:57 — REGNUM Соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ушла из жизни Зинаида Михайловна Кириенко — актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства, — говорится, в частности, в телеграмме мэра Москвы. — Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов… Светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников».

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, которая была госпитализирована с COVID-19, умерла в возрасте 88 лет.