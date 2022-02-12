Лондон, , 21:55 — REGNUM 32-летний фланговый защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта, выступающий за лондонский «Челси», подписал с каталонской «Барселоной» предварительный контракт.

Как сообщает издание Sport. es, Аспиликуэта станет игроком «сине-гранатовых» летом 2022 года. Футболист пополнит состав «Барселоны» на правах свободного агента, так как соглашение испанца с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня.

В текущем сезоне Сесар Аспиликуэта принял участие в семнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами в играх с «Саутгемптоном» и «Астон Виллой».

За «Челси» Аспиликуэта выступает с 24 августа 2012 года после перехода из «Марсели» за 8,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.