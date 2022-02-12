Бергамо, Италия, , 21:51 — REGNUM Завтра, 13 февраля, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче 25-го тура Серии А 2021/22 примет туринский «Ювентус». В заявку «бергамасок» на матч со «старой синьорой» не вошел 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Последний матч «Аталанты» с «Кальяри» Миранчук также пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в конце января.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в шестнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. В прошедшее зимнее трансферное окно клуб из Бергамо был готов расстаться с футболистом, однако череда травм и серия удачных матчей вынудила главного тренера Джана Пьеро Гасперини оставить Миранчука.